Minister Reynders bezoekt tijdens de eindejaarsperiode Australië, Nieuw-Zeeland en Fiji, met als voornaamste doel hun steun te verwerven voor een Belgisch zitje in de VN-Veiligheidsraad. "België zit in dezelfde groep als Duitsland en Israël, en campagne voeren is dus heel belangrijk", verklaart Reynders.

De minister ontmoette eergisteren de Australische premier Malcolm Turnbull en zijn Australische collega, minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop. Gisteren zei Reynders dat Australië en België tijdens die ontmoeting hebben afgesproken om elkaar te steunen. "Het is een akkoord over de Veiligheidsraad. Wij hebben onze kandidatuur nu, en zullen later die van Australië steunen (in 2029, red.)".