Jambon herhaalt zijn voorstel naar aanleiding van de berichten dat de dader van de aanslag in Berlijn via Nederland en Frankrijk - mogelijk ook via ons land - in Italië is terechtgekomen, waar de politie hem vorige vrijdag heeft neergeschoten. Anis Amri heeft voor zijn tocht gebruikgemaakt van bus en trein.

Passagierslijsten bijhouden, is volgens Jambon niet alleen nuttig op vliegtuigen, maar ook op treinen, bussen en boten. "Die PNR-gegevens worden dan inderdaad in een databank vergeleken met lijsten van internationaal geseinde terroristen die we zouden hebben. Iemand die geseind is of die bekend is voor gewelddadig extremisme kan dan gewoon van dat vervoersmiddel worden afgehaald. Dat moet de bedoeling zijn."