Op zijn eerste dag in Sydney zat Reynders rond de tafel met de de Australische Exportraad (Export Council of Australia), de Europees-Australische Bedrijfsraad (European Australian Business Council - EABC) en verschillende Belgische bedrijven die actief zijn in Australië. "Australië is ver, maar we hebben al jaren goede relaties", benadrukte Reynders. "We hebben daarom goede hoop op de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie."

Reynders acht het mogelijk dat hiervoor in de eerste drie maanden van volgend jaar een Europese onderhandelingsmandaat voor wordt afgeleverd. België zal dat in elk geval steunen, zei hij, al zal het, net zoals het omstreden handelsakkoord met Canada, opnieuw een moeilijke oefening worden. "Als we willen beginnen, moeten we vooral de kmo's overtuigen omdat er momenteel veel actie wordt ondernomen tegen de globalisering", aldus de minister. "Het is makkelijk om de douanetarieven te verlagen, maar het is moeilijker om hen ervan te overtuigen dat we dezelfde standaarden hebben en allebei het milieu en de sociale verworvenheden willen beschermen."