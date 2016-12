Volgens de socialisten zijn er heel wat acties en bewegingen van gewone burgers in Antwerpen die ingaan tegen wat het stadsbestuur onder leiding van de N-VA beslist. De lokale SP.A-voorzitter Tom Meeuws verwijst onder meer naar het protest tegen de commercialisering van de daklozenopvang. "En er zullen nog heel wat initiatieven volgen", klinkt het.

Maar volgens Meeuws is de kloof tussen burger en politiek nog te groot. "Het lijkt ons daarom verstandig om die twee dichter bij elkaar te brengen, vooraleer we naar een klassieke lijstvorming van politieke partijen gaan." Meeuws spreekt van een "bundeling van burgers enerzijds met de progressieve politiek anderzijds" waarbij "gegraven wordt in de goudmijn van politieke krachten".

In het politieke spectrum van de beweging komt de SP.A zo samen met Groen en de PVDA. Maar van een politieke samenwerking in de vorm van een kartel of stadslijst wil Meeuws niet spreken. "Daar hebben we het absoluut niet over. Laat ons nog niet vervallen in de klassieke wegen van wie met wie in het bed zal duiken."

Ook in Oostende werkt SP.A-boegbeeld en burgemeester Johan Vande Lanotte aan een bredere linkse beweging.