N-VA-voorzitter De Wever plaatst nu opnieuw grote vraagtekens bij het verhaal. "Ik wil de tragedie in Syrië en het gevaar in Aleppo niet minimaliseren. Theo Francken heeft dit jaar meer dan duizend humanitaire visa verleend aan mensen die wel degelijk in de hel waren gelogeerd, onder wie een grote groep christenen uit Syrië. Maar in dit dossier bestaan daar sterke twijfels over. Die worden nu alleen maar groter", zegt hij in Het Laatste Nieuws.

"Als de man echt doodsbang was, zoals hij in november zelf nog verklaarde, waarom laat hij zijn vrouw en kinderen dan twee weken achter? Waarom nam hij ze dan niet mee de grens over? En wat was er zo dringend in de Emiraten en in India? Ik benijd geen enkel Syrisch gezin en mededogen is een schone deugd, maar dit dossier deugt gewoon niet."

"Dit gezin beantwoordt niet aan het beeld van de typische oorlogsvluchtelingen. Aan middelen en kansen om het land te verlaten, ontbreekt het hen blijkbaar niet."