Een humanitair visum is een visum van langere duur dat om "humanitaire redenen" kan worden aangevraagd. Het is de Dienst Vreemdelingenzaken en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie die moeten inschatten of de aanvraag gerechtvaardigd is. De aanvragen worden individueel beoordeeld. Zo'n visum is overigens een gunst en niet een recht. De afgelopen weken was er nog een heuse visumrel, nadat Francken een Syrisch gezin uit Aleppo zo'n humanitair visum had geweigerd. (Lees hier meer over de visumrel)