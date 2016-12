"België staat volledig achter het standpunt van de internationale gemeenschap, dat met deze resolutie kracht wordt bijgezet: alleen een tweestatenoplossing biedt vooruitzicht op blijvende vrede tussen Israëli's en Palestijnen. De kolonisatie van de door Israël bezette gebieden is illegaal, en de voortzetting van de kolonisatie brengt een tweestatenoplossing in gevaar", stelt Reynders.

België steunt de internationale diplomatieke initiatieven om duurzame vrede te bevorderen. Reynders vraagt de partijen gehoor te geven aan de belangrijkste boodschap van de resolutie, die tot vrede oproept, en de onderhandelingen te hervatten over de definitieve status va de bezette Palestijnse gebieden. De minister onderstreept dat de resolutie in geen geval aanzet tot geweld of provocatie kan rechtvaardigen.

De Verenigde Staten onthielden zich vrijdag, de 14 andere leden van de Veiligheidsraad stemden voor de resolutie. Israël heeft de resolutie al verworpen en een reeks diplomatieke maatregelen aangekondigd tegen landen die de resolutie hebben gesteund.