De draagkracht van veel ouderen is groter dan het pensioen dat ze maandelijks ontvangen omdat ze bijvoorbeeld spaarcenten hebben of een eigendom, zegt Katrien Schryvers. "Laat ons ook niet vergeten dat, onder meer door de inspanningen om mensen langer thuis te laten wonen, de gemiddelde verblijfsduur in een woonzorgcentrum is gedaald van zo'n 5 jaar naar 1,5 jaar."

Voor wie er ondanks die extra ondersteuning toch niet in slaagt om de kosten voor een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, komt het OCMW tussen, zegt Schryvers. "Dankzij onder meer de zorgverzekering is het aantal OCMW-tussenkomsten de voorbije jaren gedaald. Het OCMW is omwille van haar lokale werkterrein trouwens het best geplaatst om de verantwoordelijkheid op te nemen voor haar inwoners. Het invoeren van een maximumfactuur zou een nodeloze verschuiving van deze ondersteuningstaak naar het grote Vlaanderen met zich meebrengen."

Volgens Schryvers klinkt het pleidooi voor de maximumfactuur ter hoogte van het pensioen als een nieuw "gratis verhaal". "Voor Vlaanderen zou een algemene bijpassing bij het pensioen tot het niveau van de gemiddelde verblijfskost in een woonzorgcentrum neerkomen op een prijskaartje van 245 miljoen euro per jaar. Dat geld moet ergens vandaan komen. Voorts werken lineaire bijpassingen bij het pensioen, ook voor wie dit niet nodig heeft, meer onrechtvaardigheid dan rechtvaardigheid in de hand omdat ze het gericht inzetten van middelen onmogelijk maken."