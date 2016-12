Concreet wil Peeters "nadenken" om te vermijden dat "mensen die een bedrijf als CEO hebben geleid in de raad van bestuur terugkeren en daar een eigenaardige positie innemen". "Los van dit concrete dossier moeten we nadenken over afspraken over het vertrek van een CEO zodat we kunnen verhinderen dat zij of hij binnen de kortste keren langs de achterdeur of de voordeur terug binnenkomt. Dat zou een wijze manier zijn om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt."

"Descheemaecker is waarschijnlijk competent, maar dit vind ik eigenaardig. In de raad van bestuur van de NMBS heeft de N-VA geredeneerd dat gezien zij de grootste partij van Vlaanderen is, zij ook mensen met de nodige competenties in die raad moet hebben. We moeten nadenken over andere regels voor de toekomst."