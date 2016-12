"Het blijft een politiek doel van deze regering om een operationele uitvoering te voorzien in 2017. Is dat gemakkelijk? Is dat evident? Nee. Iedereen is zich bewust van de gevoeligheden in het kader van zo'n delicaat dossier. Op basis van de feiten zullen we in de ministerraad zien hoe we resultaat kunnen boeken." Dat verklaarde premier Michel (MR).

Een werkgroep met specialisten uit de regering gaat nu na wat de mogelijkheden zijn op juridisch en financieel vlak.

Gisteren besliste het Europees Hof van Justitie dat België geen staatssteun mag verlenen aan Arco-coöperanten. De regering moet nu op zoek naar een andere manier om de spaarders te vergoeden voor hun verlies na het faillissement van Dexia. De regering hoopt via beweging.net, de vereffening van Arco en staatsbank Belfius 600 miljoen bij elkaar te krijgen. Op die manier zouden de 800.000 gedupeerden 40 procent van hun inleg terugkrijgen.