De onderzoekscommissie naar de Kazachgate moet zich buigen over de manier waarop de zogenoemde afkoopwet - over de verruimde minnelijke schikking - tot stand is gekomen. Voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) zou namelijk zijn politieke macht gebruikt hebben om de wet versneld door het parlement te jagen, zodat de Kazachse miljardair Patokh Chodiev zijn proces kon afkopen.

Het was deze keer de beurt aan CDH om een voorzitter voor de onderzoekscommissie naar voren te schuiven. Ze kozen voor Francis Delpérée, maar in het parlement kwam er scherpe kritiek op zijn kandidatuur. Hij was namelijk één van de ondertekenaars van de reparatiewet én hij is bovendien gedecoreerd in de Orde van Malta, die enkele spilfiguren uit het dossier met elkaar in contact zou gebracht hebben.

Op de koop toe bleek Delpérée verzwegen te hebben dat hij ooit ondervraagd is in het onderzoek naar de Kazachtgate. Onder meer Open VLD en N-VA vroegen daarom al sinds gisteren zijn ontslag. Open VLD'er Vincent Van Quickenborne had er vanochtend op Radio 1 nog mee gedreigd om ontslag te nemen uit de commissie als Delpérée voorzitter zou blijven.

Het zag er aanvankelijk naar uit dat Delpérée toch zou worden aangesteld, maar dat hij zich indien nodig zou laten vervangen. Maar de CDH-politicus zwicht nu voor de druk en neemt toch afstand van zijn mandaat als voorzitter van de onderzoekscommissie. Hij zal wel lid blijven van de commissie.