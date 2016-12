Maar het voorstel stuit op veel kritiek van oppositiepartijen SP.A en Groen. Ze stellen in het Vlaams Parlement dat de Vlaamse regering veel te weinig investeert in onderwijs. Giften stimuleren is dan volgens SP.A een lapmiddel.

"Ik herinner mij nog dat wij, als ik in het tweede middelbaar zat, intussen 25 jaar geleden, acties deden met onze klas om geld op te halen voor leeftijdsgenoten in Haïti. Zijn we nu zo ver gekomen in Vlaanderen dat onze eigen scholen, onze eigen leerlingen het goede doel geworden zijn om geld op te halen? Dat scholen steeds meer afhankelijk worden van fiscaal aangemoedigde liefdadigheid, collega's? U zou ervoor moeten zorgen dat dat niet nodig is", reageert fractieleider Joris Vandenbroucke (SP.A) scherp.