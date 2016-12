Sophie Dutordoir werd afgelopen week aangesteld als nieuwe CEO van de NMBS. Omdat zij in het verleden in enkele CD&V-kabinetten diende en nog steeds dat etiket torst, volgen er in de nasleep van die beslissing een reeks andere benoemingen. Zo mag de N-VA twee bestuurders voor de NMBS en drie voor Infrabel leveren.

De partij beslist nu om Descheemaecker, die het spoorbedrijf geleid heeft tussen 2005 en 2013, in de raad van bestuur van de NMBS te plaatsen. In 2014 sloot Descheemaecker zich aan bij de N-VA, waar hij een plaats op de Europese lijst kreeg. Hij raakte niet verkozen, maar trad wel toe tot enkele raden van bestuur. Zowel bij De Lijn als bij Brussels Airlines is hij voorzitter van de raad.

De N-VA heeft ook nog enkele andere namen bekendgemaakt. Zo wordt Bart Van Camp, kabinetschef van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, voorgedragen als lid van de raad van bestuur van de NMBS.

De partij draagt ook Karin Genoe, topvrouw van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, en Ingrid Ceusters, CEO van het vastgoedbedrijf Hugo Ceusters, voor als lid van de raad van van bestuur van Infrabel. Eerder was bekend dat Herman De Bode, voormalig kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de raad van bestuur van Infrabel gaat voorzitten.