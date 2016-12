De Croo was vorige week te gast in "De afspraak op vrijdag" op Canvas, samen met oud-journalist Walter Zinzen en Ruslandexperte Lien Verpoest. Zinzen uitte kritiek op de manier waarop sommige regeringspartijen omgaan met de vluchtelingencrisis. "Waar is het mededogen?", vroeg hij aan De Croo. Die legde Zinzen uit hoe de regering al concreet de Syrische vluchtelingen geholpen heeft.

De vicepremier beweerde dat België al 65.000 Syriërs heeft opgevangen en 120 miljoen euro investeerde in de regio. Op die uitspraak kwam hij nu terug in het parlement. Hij liet uitschijnen dat die 65.000 aanvragen allemaal door Syriërs ingediend waren. Hij benadrukt nu dat het ook gaat over onder meer Afghaanse en Irakese asielzoekers.

Bekijk hieronder het fragment uit het parlement, waarin De Croo toegeeft dat hij zich versproken heeft.