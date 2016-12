De Europese Commissie had vragen gesteld bij de haalbaarheid van het ontwerp, zeker als België als enige EU-land doorzet. De Europese richtlijn slaat immers alleen op luchtvaartgegevens, terwijl ons land het toepassingsveld fors uitbreidt. Volgens Jambon laat de Europese richtlijn wel degelijk de ruimte om het verzamelen van de passagiersgegevens naar andere transportmiddelen uit te breiden.

Hij heeft begin deze maand bovendien samengezeten met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en hen ervan overtuigd dat hun kritiek op een oud wetsontwerp was gebaseerd. Zo is in de voorliggende wettekst geen sprake van identiteitscontrole, maar wordt alleen gecontroleerd of de naam op een identiteitskaart overeenstemt met die op het vervoersbewijs. Ook een bepaalde sanctie tegen vervoersbedrijven werd ingetrokken.

De minister beseft ook dat op een eiland werken weinig zoden aan de dijk zal brengen. "Stel dat we dit alleen zouden doen. Dat zou geen zin hebben. Om efficiënt te zijn, moeten we samenwerken met andere landen", luidde het. Hij verzekerde dat België niet het enige land is dat nadenkt over een uitbreiding. Verschillende landen zijn zich aan het groeperen om overleg met de betrokken sectoren te plegen, aldus Jambon.