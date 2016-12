Bij immuuntherapie worden in een laboratorium antilichamen gekweekt. In het lichaam van de patiënt binden deze antilichamen zich met de tumorcellen.

Ze maken de tumorcellen daardoor als het ware zichtbaar voor het immuunsysteem van de patiënt, dat de tumorcellen eerder niet in het vizier had. Het immuunsysteem schiet in actie en valt de antilichamen en dus tegelijk ook de tumorcellen aan.