De brief van Muiznieks dateert van vorige week. Francken stuurde intussen al een antwoord. Daarin legt hij uit hoe het zeker niet de bedoeling is het systeem met open units te vervangen. Sinds 2014 kunnen gezinnen die niet wettig in België verblijven of zijn uitgeprocedeerd "coaching" en informatie over hun terugkeer krijgen.

Levert dat geen resultaat op, dan kunnen de gezinnen in kwestie naar een open unit worden overgebracht. "De ervaring toont de limieten van dit alternatief want het aantal gezinnen dat meewerkt aan een terugkeer is eerder beperkt", zegt Francken. Alles samen verdwijnt een derde van de gezinnen van de radar van de Dienst Vreemdelingenzaken en dus in de illegaliteit.

Francken: "Rekening houdend met deze vastgestelde limieten, zie ik me verplicht een toevlucht te zoeken tot een meer dwingende vorm van detentie voor gezinnen met kinderen". De gesloten wooneenheden komen in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel.

De staatssecretaris wijst er nog op dat het systeem van gesloten units gezinnen moet doen meewerken aan hun terugkeer, dat de units afgescheiden worden van elkaar en dat er gepaste begeleiding voor de kinderen zal zijn. "Het is natuurlijk de bedoeling dat ze er zo kort mogelijk verblijven."