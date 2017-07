Terwijl vader De Decker in de laatste jaren van zijn leven terug naar Vlaanderen trok, naar Meerbeke, bleef zijn zoon in Brussel hangen. De jonge Armand ging in Ukkel wonen, de gemeente van zijn echtgenote. Daar is hij sinds eind jaren 80 actief in de gemeentepolitiek. Eerst als gemeenteraadslid en schepen, en werd er in 2006 burgemeester. Zijn vrouw leidt er een cultureel centrum en samen zit het echtpaar ook in het Brussels parlement.

Een aantal jaren geleden kreeg De Decker in Ukkel het gezelschap van MR-kopstuk Didier Reynders. Die van Luik naar de Brusselse gemeente verkaste om er als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 de opkomst van het FDF te stuiten. De MR zit er stevig in het zadel, maar door Kazachgate werd De Deckers burgemeesterschap openlijk in vraag gesteld: eerst door Ecolo en daarna door DéFi. Op 17 juni 2017 zwichtte De Decker onder de druk en nam ontslag als burgemeester.