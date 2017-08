Ik reed op zondag door de stille Kempen en mijn hart maakte een sprongetje van vreugde toen ik in the middle of nowhere de eerste klapstoeltjes langs de baan zag staan. Ik had mij al verbaasd over de naam van het plaatsje: Stelen, in de buurt van Geel, een gehucht geklemd tussen de autoweg en het kanaal.

De eerste stoeltjes waren nog onbezet want op zondagmiddag wordt er laat getafeld, maar de tekenen waren duidelijk. Koers! zei ik luidop en vergenoegd tot mijzelf. Ik reed verder en naarmate er meer huizen langs de weg stonden, namen de tekenen toe. Bejaarden met petjes hadden zich inmiddels in hun klapstoeltjes geïnstalleerd, de koelbox binnen handbereik. Het was een schitterende zomerdag. En kijk: daar stond al de eerste seingever gewichtig te kijken, het Stop-bordje nog losjes tussen de handen op de rug. De renners moesten nog komen, waren nog ergens onderweg. Maar hij gebaarde toch al dat ik het rustig aan moest doen. Terecht, want auto's zochten een parkeerplaats, er werd met parasols gesjouwd en kinderen met ijsjes liepen zonder veel kijken de rijbaan over.

