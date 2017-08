De eerste vrouwenploeg promoveerde jaar na jaar en speelde zelfs kort in de eerste klasse! Je had de gezichten bij de bezoekende ploegen van Anderlecht en Standard moeten zien als ze daar letterlijk tussen de koeien in de wei moesten komen spelen. De sfeer onder de supporters was relaxt. Er werd ook voor de tegenpartij geapplaudisseerd.

Ik kreeg zelfs een keer een berisping omdat ik een tegenspeelster die mijn dochter onderuit had geschoffeld voor beenhouwster had uitgescholden. Maar ook bij Achterbroek VV was het vrouwenvoetbal – ondanks de successen - niet de grootste zorg van het bestuur. De mannen gingen voor. Die speelden immers in de toenmalige tweede provinciale afdeling! En dus moesten de vrouwen vaak op het B-veld spelen, een echt patattenveld, en op onmogelijke uren. De kampioenenploeg viel uiteen. De rest volgde.

Maar wat ik zo bijzonder vind is dat de jonge vrouwen die bij Achterbroek speelden echte vriendinnen werden en waren én bleven. Ook toen ze vaste relaties kregen en trouwden en kinderen kochten. Het is niet evident. De vriendinnen spelen zaalvoetbal nu, daar moet je niet of amper voor trainen. Want daar hebben ze geen tijd voor en geen zin in. Voorlopig volstaan talent en techniek nog. Hun ploegje heet “Bobijn”, hun strijdkreet luidt “Den draad!” en ze hebben geweldig veel lol.