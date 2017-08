Ik leef in onmin met Facebook en het ziet ernaar uit dat onze wegen gaan scheiden. Voorgoed. Ons geschil draait om mijn gsm-nummer. Facebook wil dat kennen en ik wil het niet geven. Het zit zo.

Niets vermoedend wilde ik enkele dagen geleden inloggen om eens te kijken wat er zich allemaal in de wereld van mijn 1041 Facebook-vrienden afspeelt. Helaba! liet FB mij op het scherm van mij laptop weten, dat gaat zomaar niet. Er is iets verdachts aan de hand met uw account. Wij willen eerst uw mobiele telefoonnummer kennen om een en ander te kunnen verifiëren.

Nu moet u weten dat FB al maanden naar mijn gsm-nummer hengelt, in naam van de cyberveiligheid. In wezen, vrees ik, om nog meer data over mij te kunnen verzamelen. Wat uiteindelijk het doel is van Facebook: informatie verzamelen en doorverkopen. In een sympathieke verpakking, dat wel. Ik negeerde dus al die vriendelijke maar dringende verzoeken om mijn mobiele telefoonnummer bekend te maken. Maar nu was het geduld van FB op. Hier met dat nummer!

Ik behoor tot de mensen die denken dat problemen soms verdwijnen als je er maar wat tijd over laat gaan. En dus liet ik Facebook een dag rusten. Maar de dag erop wilde FB nog steeds mijn nummer kennen, anders kon ik niet inloggen. Wat nu gezongen?