We maakten ongestoord grote kampvuren, we zwommen in iedere plas water die we konden vinden, we speelden ontvoeringen na zonder dat de politie ons spel met zwaailichten en strenge vermaningen kwam stilleggen. We beslopen elkaar in bos en struikgewas. Teken? Nooit van gehoord.

Het kwam niet in ons hoofd op om naar huis te bellen. Om wat te zeggen? Dat we ons rot amuseerden? Er moest al iemand flink koorts hebben of ferm hoesten voor de aspirine werd bovengehaald. En daags voor de traditionele "bezoekdag" stond er altijd stoofvlees met frieten op het menu.

Want dat was het eerste wat onze moeders zouden vragen: wat we gisteren gegeten hadden. Ze controleerden onze rugzak die nog al het propere ondergoed bleek te bevatten terwijl onze vaders de leiding verveelden met heroïsche verhalen over hun kamptijd.