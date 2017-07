Het was meneer Van Goethem, denk ik, die iedere weekdag op zijn zwarte Solex naar zijn werk in Mechelen snorde. Meneer Van Goethem was bediende bij de christelijke mutualiteit, de CM. En wij, twaalfjarige schoolplichtigen, wachtten hem halverwege Bonheiden en Mechelen op, aan de viswinkel om precies te zijn.

Daar lieten wij hem passeren, nestelden ons met een spurtje in zijn wiel en en vormden een lange sliert die door de aanzuigingskracht – of hoe heet dat – van de Solex snelheden tot wel vijfentwintig per uur haalde. Wij waanden ons echte coureurs, wij koersten achter een derny!

Wanneer de hoed van meneer Van Goethem scheef stond en hij geen zin had in dat gevolg van knaapjes die zich het snot in de ogen fietsten, verdapperde hij zijn pedaalslag en trok de gashendel van zijn oude Solex open tot de maximumsnelheid: dertig en een halve kilometer per uur. Alleen de sterksten onder ons konden dan nog volgen. Waarom ik u dit alles vertel, zal u straks duidelijk worden.