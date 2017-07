Ik vroeg me af hoe het er vroeger aan toe ging op de trein, in de tijd dat er nog geen smartphones en laptops en iPads bestonden. Vroeger werd er gekaart en luid gediscussieerd. En gerookt, maar dit geheel ter zijde.

Het lijkt een ver verleden maar we spreken over amper vijftien jaar geleden, pakweg. De treinbegeleider heette nog conducteur. Had nog gezag. De treinen reden stipter. Waren nog niet met lelijke graffiti beschilderd. Maar de toiletten waren even smerig als nu. En wie stilte wilde moest maar in eerste klasse gaan zitten.

"Het is een schande," zei de reiziger die tegenover mij had plaats genomen, een oudere man, ouder dan ikzelf, in ieder geval. Een prater. Die ontmoet je niet vaak meer op de trein. Hij wees op mijn krant. Op de foto van Geert Versnick die een artikel over diens uitstapjes naar Bangkok illustreerde. "Allemaal graaiers, stuk voor stuk."

Maar ik was niet over Geert Versnick aan het lezen. Ik was verdiept in het Tournieuws, de val van Richie Porte, de transfer van Romelu Lukaku. Ik haalde mijn schouders eens op. Dat was een beetje laf, ik geef het toe. Maar ik had geen zin in een discussie over de hebzucht van sommige politici. Wat had ik kunnen zeggen?

Dat het niet één pot nat is? Het was te warm, ook al. Nog een slap excuus. Maar toen ik van de trein stapte, schoot mij wel die hit van Murray Head te binnen: “One night in Bangkok”, inmiddels drieëndertig jaar oud en opnieuw brandend actueel. Vooral dat ene zinnetje:

“One night in Bangkok makes a tough guy tumble…”.

Waarlijk op het lijf van Geert Versnick geschreven. En sindsdien krijg ik dat verdomde liedje niet meer uit mijn hoofd.