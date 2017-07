Ik had luidop willen vragen wie van hen ooit Rock Werchter, of nog verder in de tijd, Rock Torhout-Werchter of zelfs het Woodland Festival had bijgewoond, in zijn of haar jeugd. Een blik op de kale hoofden, de buiken, de vetplooien en de oud-modische zomerkleren weerhield mij. Ze zagen er eerder uit als braderijbezoekers.

Hoewel, ik heb geleerd om nooit - of zo weinig mogelijk - af te gaan op het uiterlijk van mensen. First impressions often lie, zeggen de Engelsen. Op een concert van de legendarische groep Yes in het Antwerpse sportpaleis wemelde het jaren geleden van de lelijke hemden en fout gestreepte polo's, van de soepjurken en de terlenka broeken, terwijl de dragers ervan tijdens het concert vervaarlijk uit de bol gingen.