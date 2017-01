De vraag of we in een ‘post-feitelijk’ tijdperk zitten, lijkt veel minder relevant dan vandaag wordt gepropageerd

De vraag of we in een ‘post-feitelijk’ tijdperk zitten, lijkt veel minder relevant dan vandaag wordt gepropageerd

Het US Holocaust Museum in Washington, Terror Házá in Boedapest of Kazerne Dossin in Mechelen: het zijn maar enkele voorbeelden van musea die beklijven als geen ander. Waarom? Omdat we er de historische feiten en cijfers krijgen van daden van terreur? Omdat de beelden en gebeurtenissen ons emotioneel raken? Uiteraard, dat gebeurt allemaal. Maar de sterkte ligt in de totaalervaring, in de onbestemde mengeling van gedachten, kennis, gevoelens en verbeelding.

Ze hebben begrepen dat wij, mensen, nood hebben aan heel veel juiste informatie, gecheckt en gedubbelcheckt, maar dat dit alles pas relevant wordt wanneer ook al onze andere zintuigen worden aangesproken. En wanneer we er vanuit onze eigen verbeelding, verontwaardiging en verwondering mee aan de slag kunnen gaan. We worden immers pas ‘redelijk’ wanneer we in staat zijn te voelen en het vermogen ontwikkelen om ons ook maar enigszins in te leven in de gevoels- en denkwereld van een ander.

De vraag of we in een ‘post-feitelijk’ tijdperk zitten, lijkt me dan ook veel minder relevant dan vandaag wordt gepropageerd. Veel relevanter is het om die tweespalt tussen denken en voelen achter ons te laten en na te denken over de mogelijkheden om onze ‘empatische redelijkheid’ te ontwikkelen en toe te passen. En kijk daarvoor eens naar de wereld van musea, erfgoed en kunst, ook als u geen cultuurprofessional bent. Daar zijn wel degelijk nog de vrijplaatsen te vinden waar dit soort van open mind-oefeningen mogelijk zijn.