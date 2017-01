Intussen zijn zowat alle grote jongens van de tech-industrie op de kar van VR gesprongen: Google, Sony, HTC, Facebook, en nog veel meer. In het kielzog van de Microsoft 10 Creators Update in de lente van 2017, zullen ook de volgende vijf grote hardware brands hun eigen VR headset op de markt gooien: Lenovo, Asus, Acer, Dell en HP. De grote afwezige op het feestje is vooralsnog Apple. Gewoon weer fashionably late, misschien?

Nu is het tijd voor de volgende grote strijd: die voor het platform. Computers draaien vandaag vooral op Windows en MacOS, smartphones hebben dan weer iOS of Android. Maar wie voor VR met de pluimen gaat lopen, is vandaag nog een vraagteken, en zeker voor de non-gaming experiences. Daar zijn de Unity en Unreal Engine op dit moment de twee grote 3D engines waar developers meteen voor kiezen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat grote spelers zoals Google, Facebook, of Apple hun eigen 3D Engine ontwikkelen.