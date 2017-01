“Er zijn geen zekerheden meer” treffender kon stand up comedian Michael Van Peel 2016 niet omschrijven in zijn eindejaarsconferentie. Wie een jaar geleden voorspelde dat Groot Brittanië het voor bekeken zou houden in de Europese Unie en de Verenigde Staten een megalomane narcistische reality tv-ster tot president zou verkiezen werd voor gek versleten. Niemand zag de Brexit aankomen, niemand geloofde in de overwinningskansen van Trump. Aanslagen in Brussel en Berlijn, de uitbraak van het Zika virus en de gefaalde staatsgreep in Turkije. 2016 bleef ons keer op keer onaangenaam verrassen.

2016 stond net zoals he voorgaande jaar in teken van de terreur. Nice, Orlando, Berlijn, Bagdad, Damascus, Beiroet, Kaboel, Mogadishu, Ankara en Istanbul. Niets of niemand bleef gespaard van de waanzin van religieuze fanatici. Ook onze hoofdstad proefde van de terreur. Zelfmoordaanslagen in Zaventem en het metrostation Maalbeek zouden het leven kosten aan 32 mensen. Een aanslag die wellicht kon worden voorkomen. Indien een Mechelse korpschef niet moedwillig cruciale informatie had achtergehouden van één van zijn Belgo-Marokkaanse inspecteurs over de schuilplaats van Salah Abdeslam.