Ik ben een oude vrouw en ik voel mij nog ouder dan ik ben. Iedereen zegt dat zestig nog niet zo oud is, want nu is ‘sixty the new forty’ geworden. Ook hoor je dat ‘sexy at sixty’ best wel kan. Maar ik, Europa, voel mij helemaal niet sexy.

Tijdens mijn lange leven heb ik zeer hard gewerkt en veel ondankbare kinderen gebaard. Mijn liefdesleven is ook geen pretje: sinds enkele maanden ben ik gescheiden en ik kan zelfs mijn verdriet niet uiten, want voor de buitenwereld moet ik mij sterk houden.

Soms vraag ik mij af of ik onder een ongelukkige ster ben geboren. Mijn bestaan begon op de kruising van eeuwig botsende beschavingen: ik ben een kind van een ouderwetse mariage de raison tussen een Franse moeder en een Duitse vader. Ik groeide op in Brussel en Straatsburg, hoewel ik mij beter zou voelen in mijn geboortestad Rome.