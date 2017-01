Een voorspelling voor 2017 is dan ook de Belgische politiek vooral verder zal gaan met een strategie van pappen en nathouden. De meest waarschijnlijke evolutie is bovendien dat de toon van het ‘kibbelen’ nog scherper zal worden, naarmate de coalitiepartners meer en meer uitkijken naar de volgende verkiezingen. In de politiek krijg je zelden een tweede kans. De regering-Michel heeft in het najaar van 2014 en in het voorjaar van 2015 relatief goed de orkaan van het sociaal protest doorstaan. Alle besparingen die toen werden doorgedrukt, hebben echter niet de minste invloed gehad op het begrotingstekort en de regering heeft daardoor al haar krediet opgebruikt. Naarmate de verkiezingen dichterbij komen is het uitgesloten dat de coalitiepartners zich nog eens aan dergelijke confrontatie wagen.

Mensen, en helaas ook journalisten, vergeten bijzonder snel. In het voorjaar van 2014 werd nog hoopvol gesteld dat de periode 2014-2019 een unieke gelegenheid vormde: vijf jaar lang zonder verkiezingen! Gedurende vijf jaar zou eindelijk eens een krachtdadig beleid kunnen worden gevoerd, zonder zich voortdurend zorgen te moeten maken over partijbelangen of over maatregelen die op korte termijn niet populair zijn. Dat perspectief is nu reeds volledig vergeten. Vijf jaar blijkt nu bijzonder lang te duren, als we weten dat de coalitiepartner elkaar het licht in de ogen niet gunnen, en er de komende jaren dus ook niet zo veel meer zal veranderen. Het fin de règne lijkt al ingezet, nog voor de regering-Michel goed en wel begonnen is.