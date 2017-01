De toekomst is per definitie onzeker. De Nederlandse dichter Cees Buddingh verwoordde het straffer: “een econoom is iemand die het ook niet weet.” En Albert Einstein zei: “Ik kijk nooit naar de toekomst, die komt vroeg genoeg.”

Inderdaad, de toekomst is hier al. Het referendum legde de heikele situatie in de Italiaanse bankensector opnieuw bloot. De onmiddellijke gevolgen van de brexit-stem vielen supergoed mee, maar het moeilijke brexit-proces zelf moet natuurlijk nog van start gaan.

En ook al vond China in het jaar van de aap opnieuw zijn balans, het jaar van de haan kan de financiële markten opnieuw wakker doen schrikken. De kredietgroei en de stijging van de huizenprijzen in steden als Shanghai en Peking zijn simpelweg niet houdbaar.

Trump verkeert met zijn plannen om de Amerikaanse groei te verdubbelen tot 4% nog in een verkiezingsroes. De tijd dringt nog voor Trump officieel van start is gegaan. Hij heeft immers grote infrastructuurwerken en forse belastingkortingen beloofd en zal dus snel moeten opleveren wil hij de financiële markten niet ontgoochelen. Intussen krijgt hij af te rekenen met een steeds duurder wordende dollar. Die zet druk op de Amerikaanse export en botst met zijn plannen om de industrie nieuw leven in te blazen. Het risico van een fellere protectionistische handelsreflex, vergeldingsacties en verdere deglobalisering neemt daardoor toe.