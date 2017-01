2016 was het jaar van de Brexit, Trump en het populisme, dat is al ten overvloede gezegd, geschreven en getoond. Maar als er dan één constante was in dit bewogen jaar dan waren dat wel de aanslagen. Liefst 1.700 werden er het voorbije jaar wereldwijd geteld. De terreur in Brussel, in het begin van het jaar, bleef lang nazinderen in de media. Maar eigenaardig genoeg verdween de aanslag in Berlijn, in december, sneller van de nieuwsites. Dat heeft niet alleen met de afstand te maken, maar ook met gewenning.

Een godsdienstige fanaticus die met een vrachtwagen mensen op een vredige kerstmarkt wegmaait: het zou in gewone tijden dagenlang het nieuws beheerst hebben. Maar we beleven geen gewone tijden meer. We zijn stilaan gewend geraakt aan blind religieus geïnspireerd geweld. Trop is teveel, als er zo vaak gruwelijke dingen gebeuren, dan voeren we onbewust zelfcensuur in. Een mens kan maar zoveel verdragen als hij kan verdragen. En dan kijken weg, naar de mooie kant van het leven.