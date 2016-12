Politici met een uitgesproken anti-Europees profiel, doen het goed in de peilingen. Als in 2017 Geert Wilders in de Nederlandse regering stapt, als Marine Le Pen zomaar president wordt in Frankrijk, als Beppe Grillo in Italië straks incontournabel is, of als Angela Merkel het niet haalt in Duitsland, zou het volgens velen gedaan kunnen zijn met de Europese samenwerking. Sommigen zien de Unie in slow motion in elkaar zakken, er zijn er ook die menen dat het met een spectaculaire klap zal gaan. De ene betreurt het, de andere juicht het toe, maar steeds meer waarnemers lijken er vanuit te gaan dat we de laatste stuiptrekkingen meemaken van het integratieproject.

Sinds 2009, toen de eurocrisis losbarstte, zit de Unie permanent in een alarmtoestand. De ene uitdaging volgt de andere op, en het Europese antwoord stelt klaarblijkelijk altijd teleur. De vluchtelingenproblematiek wordt niet kordaat aangepakt, een gemeenschappelijke strijd tegen het terrorisme lijkt er niet van te komen, onthullingen over grootschalige belastingontwijking tonen aan hoe landen elkaar de allergrootste bedrijven proberen af te vangen. Iedereen voelt aan dat een gemeenschappelijke aanpak efficiënter zou zijn, maar het komt er niet van, om een of andere reden.