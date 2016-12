Maar wij kunnen wel degelijk iets doen want wij hebben enorm veel te bieden, tenminste als we dat willen delen. Wij hebben immers geld, kennis, vrijheid, ruimte, voedsel, veiligheid, kledij, huizen… En we hebben waarden, waarmee we in debatten uitbundig zwaaien maar die soms zo onhandig in de praktijk worden gebracht als het onszelf allemaal zo weinig lijkt op te brengen.

Een pijnlijke vraag zou kunnen zijn: waarom delen we onze waarden enkel met bange blankemannen maar verlangen we tegelijk dat ‘de anderen’ zich aan onze waarden aanpassen?

Alsof de waarden van de Verlichting enkel eisen stellen aan de ‘anderen’ die naar ‘ons’ komen…