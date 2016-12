Of misschien is er toch één verschil: na de Russische machtsgreep van 1831 vluchtten tienduizenden Polen naar Frankrijk waar ze relatief goed onthaald werden, en snel opgenomen werden in de culturele en maatschappelijke elite.

De Syrische vluchtelingen, daarentegen, stuiten op een muur van onbegrip en afwijzing. Het liefst sluiten we ze op in kille tentenkampen in Turkije of Libanon, als het maar ver weg is van hier.

De televisiebeelden van bebloede kinderen in Aleppo zorgen telkens voor emotionele reacties, maar tegelijk willen we niet dat die kinderen tot hier komen. Opportunistische politici laten geen kans onbenut om te herhalen dat er geen plaats meer is in de herberg.