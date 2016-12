Meestal komen we de mensen spontaan tegen in de straten van Brussel, soms worden ze ons voorgesteld door andere straatbewoners, maar vaak zijn het ook burgers die ons contacteren met een bezorgdheid. Dat kan, zoals in het geval van Agnes, een familielid zijn, maar soms ook gewoon mensen die zich zorgen maken over iemand die dakloos is in hun straat.

We gaan altijd graag in op zulke vragen. Het gebeurt, zoals in de situatie van Irene, ook al wel eens dat andere diensten ons bellen wanneer ze geconfronteerd worden met een dakloze persoon en ons om raad komen vragen. Meestal sturen we hen met hun vragen dan door naar het Smes-b (Santé Mental et Exclusion Soical) waar ze dan door een multidisciplinair team verder worden geholpen. Veelal gaan we toch ook eens poolshoogte nemen van de situatie die ons wordt voorgesteld.

De luchthaven, voor 22 maart, had een uitgestrekte vertrek- en aankomsthal. Heel veel verschillende ruimtes, toegankelijk voor het publiek. Een perfecte plek om als dakloze een rustige nacht door te brengen. De week voor de aanslagen ben ik samen met een collega op een avond nog langsgeweest en toen telden we 39 mensen van wie we zeker waren dat ze als dakloze daar gingen overnachten.

Bij twijfel of het al dan niet reizigers waren, hebben we ze niet geteld. Tijdens de aanslagen zelf is er zeker één iemand van ons publiek in de luchthaven overleden, anderen waren gewond.