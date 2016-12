Aangezien het buiten zijn bekende omgeving was, een ander OCMW, een andere dienst bevolking, vrij lang pendelen om tot het Zuid te geraken, was meneer in eerste instantie niet happig op het aanbod. We zijn meermaals met hem gaan kijken, alvorens het contract te ondertekenen.

Tot drie maal toe had ik op zijn vraag een camionette geregeld om hem te helpen verhuizen. Derde keer goede keer… We rijden tot aan het café en Rudi haalt één plastic zakje buiten. Iemand is vooraan de vijftig en bezit niet meer dan één plastic zakje spullen. Maar, symbolisch gezien kan het tellen, als men verhuist, heeft men een camionette nodig. Rudi besefte dit en had tranen in de ogen. Geen grote mond om het te verstoppen. Ik was er zelf ook stil van. We roken samen een sigaret en dan start ik de wagen. We gaan verhuizen.

Rudi aardt niet in de groep. Hij is eigenlijk mentaal heel zwak, maar camoufleert dat door een grote mond op te zetten door te dreigen. Ook hier wordt hij uitgebuit en is hij te onhandelbaar, te agressief zelfs, voor de opzet van deze woningen. Hier kan hij ook niet blijven.