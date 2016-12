Knut is Rock ’n Roll. Of Punk. Zoals je wil. Hij wàs dat eigenlijk. Vandaag, vergane glorie. Knut is Deens, jaren geleden aangemeerd in Oostende, voor de liefde. Liefde is uitgeblust. Te huiselijk volgens hem. Twee jaar volgehouden, zelfs even gewerkt in Oostende, horeca. Niet in het zwart. "I actually had a job." Je kan het maar moeilijk geloven als je hem ziet.

Onze voertaal is Engels. Werkwoorden in infinitief en met een, denk ik, Deens accent. Soms wat West-Vlaams. Ik spreek nu ook Engels met een Deens accent en lijk er niet meer vanaf te geraken.

Knut toen en nu. Een gigantisch verschil. 2009, pas aangekomen in Brussel. Met de George op een bank. George psychotisch en religieus als altijd. In een licht Gents accent: "Filip, in die brieven aan de Romeinen, wat stond daar feitelijk in jong?". "Klachten denk ik, George, klachten."

Daar kan George weer een tijdje mee voort. Daarnaast de imposante figuur van Knut. Ik dacht toen dat het een éénmalige ontmoeting was. Of ik geen sigaret had of "a beer"? Een sigaret wel, geen bier, "nice to meet you anyway". Hij wil mijn kaartje voor als hij zou blijven hangen. Sommige dingen kondigen zich aan.