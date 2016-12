Ze had net haar mama gevonden in metrostation Rogier. Ik kon me op dat moment vrijmaken en ging er naartoe. Daar, op een bank, zat een dame voor zich uit te staren. Lange grijze haren, extreem lange nagels, kleding die precies huid aan het worden was en rond haar, als een muur, niet vijf maar minstens zeven valiezen en caddies.

Dochter weende, want moeder keek los door haar heen en leek haar niet te herkennen. Toen ik haar naam vroeg, antwoordde ze Agnes, maar ze was er duidelijk niet mee opgezet dat ik haar over haar muurtje van bagage had aangesproken. En nu volgde er iets moeilijk: weggaan en de situatie laten zoals ze was, vooral niet bruuskeren en haar wegjagen.

Dat is niet zo eenvoudig als er familie bij is. Hun verwachtingen zijn heel moeilijk in te schatten en dus vul ik die zelf in met wat ik zou verwachten: "Haal mijn moeder van de straat en verzorg ze, specialist!" Gelukkig zijn de families die we tegenkomen in hun zoektocht naar verwanten, meestal meer dan redelijk.

Het had op dat moment geen zin om de politie of een ambulance te bellen. We gaan koffie drinken en Sophie huilt uit. Ik beloof dat ik haar moeder in de gaten zal blijven houden en nu ik weet wie ze is, ook actief op zoek zal gaan naar haar. Ik maak ook direct een afspraak met Sophie zodat ik haar zeker nog eens terugzie.