Bannon sprak over zijn ontslag en zei dat het presidentschap van Trump voorbij is. “Er gaan goede en slechte dagen zijn, maar waar wij voor gevochten en gewonnen hebben, is voorbij” zei hij. Bannon is ondertussen terug aan het hoofd van Breitbart en gaat Breitbart gebruiken om de agenda van Trump te ondersteunen, hij behoudt zijn rechtstreekse lijn met Trump. Maar waar Trump’s administratie de lijn van “America First” niet volgt, zullen de aanvallen op de administratie meedogenloos zijn.

Maar het is belangrijk om te beseffen dat Bannon niet zonder fouten was. De kritiek komt van Roger Stone, Trump’s persoonlijke vriend, levenslang adviseur en political mastermind. Stone die dezelfde agenda heeft als Bannon, vind dat Bannon te weinig gedaan heeft om mensen uit de campagne op belangrijke posten te zetten in het Witte Huis, posten die daardoor werden ingenomen door gematigden en globalisten (let op, de term is pejoratief). Bannon heeft het in het Witte huis ook nooit opgenomen tegen de zogenaamde Democraten in het Witte Huis. Volgens Stone was Bannon te veel bezig met zichzelf, waarschijnlijk werkt Bannon daarom niet meer in Washington.