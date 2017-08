Mensen, dieren, bomen, planten, stenen… allemaal zijn ze het resultaat van een toevallige botsing van atomen en niet van een goddelijke wil of van een bovennatuurlijk, doelgericht plan – Darwinisme avant la lettre dus. Dit betekent meteen ook dat de mens niet speciaal is en geen bijzondere plaats in het universum krijgt toebedeeld. Tot slot volgt uit Epicurus’ leer dat we geen angst moeten hebben voor de dood. Deze is immers niets meer dan het uiteenvallen van een toevallig tot stand gekomen atoomcombinatie, waarna de vrijgekomen atomen weer nieuwe formaties kunnen vormen. Kortom, de toestand voor onze geboorte verschilt in wezen niet van de toestand na onze dood: wanneer wij er zijn is de dood er niet, en wanneer de dood er is, zijn wij er niet meer. Angst voor de dood is dus ongegrond en overbodig.

(Lees verder onder de foto)