Auteur: Saskia Van Nieuwenhove

Saskia Van Nieuwenhove Bijna 1 jaar geleden, 27 augustus 2016, stierf Jordy. 19 jaar oud. Hij werd in een tentje gevonden, gestorven van ontbering. Jordy leefde bijna zijn hele leven in een jeugdzorgvoorziening. Vlaanderen was geschokt. Er volgden verschillende debatten 'hoe kunnen we deze kwetsbare 18-jarigen beter ondersteunen?' en politieke beloftes over jeugdzorgverlaters. 1 jaar later bewijst het verhaal van het meisje met de zonnepitjes dat deze beloftes nog lang niet zijn ingevuld.