Ook in Lanaken en Breendonk moeten er genoeg kandidaten te vinden zijn die wezenlijk hebben bijgedragen tot de prachtige dorpen die ze tegenwoordig zijn (toegegeven, ik ben daar eigenlijk nog nooit geweest, maar heb het snel even gegoogeld en het ziet er wel oké uit).

Dat de brave mensen van deze – en andere – gemeentes er decennia geleden voor hebben gekozen om een straat naar Cyriel Verschaeve of Joris van Severen te noemen, kunnen we hen best vergeven. Er was toen nog geen internet en dus waren we toen allemaal nog niet zo goed geïnformeerd. Laten we eerlijk zijn, zelfs met internet zijn we vandaag nog steeds niet zo geweldig geïnformeerd. En dus hadden de brave mensen uit Lanaken en Breendonk de laatste memo over het leven van Cyriel Verschaeve misschien niet gekregen, of had de lokale historicus enkel het eerste luik van zijn biografie gelezen of gekocht. En die zag er wel goed uit, die Cyriel, een brave pastoor die de gevoeligheden deelde met de brave hardwerkende en onderdrukte Vlaming.