We hebben sedert 2012 in Mechelen, met het nieuwe museum aan de Dossinkazerne in Mechelen een indrukwekkend voorbeeld van een serene en hoogstaande aanpak: een beklijvende herinnering aan de wreedheden van het naziregime die gekaderd is in een moderne context van bescherming van de mensenrechten. Indrukwekkend. Het Afrikamuseum in Tervuren wordt op dezelfde wijze aangepakt. Veelbelovend.

Het is niet doenbaar om naast elk standbeeld in een stad of gemeente zo’n museum te bouwen, maar we kunnen wel leren om beter met onze eigen historie om te gaan dan om de herinneringen eraan te slopen. Dat is een zwaktebod dat de moderne inzichten in mensenrechten negeert en er haaks op staat. De progressieve opiniemakers hoeden zich er beter voor om niet de nieuwe censoren te worden. Opbergen, zulke censuurplannen!