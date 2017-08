Het verschil is dus dat panikerende financiële markten de Spaanse overheid (evenals andere overheden van euro-lidstaten) in een liquiditeitscrisis duwden. De ECB voorkwam gelukkig het faillissement. Daarin zullen de financiële markten bij de Britse of andere overheden met een eigen centrale bank nooit in slagen.

De eurocrisis heeft aangetoond dat een ‘lender of last resort’ cruciaal is voor het overleven van de eurozone. Met een overheidsschuld in de eurozone die toegenomen is van 66% naar bijna 100% van het bbp geldt dit in de toekomst dubbel. Slaagt het Duits Hof erin de vleugels van de ECB te kortwieken, dan stevent de eurozone de komende jaren af op een gewisse dood.