Vraag is in de eerste plaats of alle 508 bijna-gelukkigen allemaal via de grote voordeur en niet al ‘stoemelings’ in stadsdienst zijn getreden. Dat is het eerste wat de stad Gent zal moeten kunnen aantonen. Dat zou mij lichtjes verwonderen, maar in dubio pro reo. Ik kan mij voorstellen dat in die groep van 508 er toch wel enkele individuen zijn die jaren geleden als gesubsidieerd contractueel personeelslid zijn aangeworven. Het zogenaamde ‘gescostelsel’ was anno 1986 bedoeld als een tewerkstellingsmaatregel, met in se een tijdelijke tewerkstelling voor ogen, die bij nader toezien echter nogal permanent bleek uit te vallen. Opnieuw, hoogst vervelend voor de betrokken individuen in die positie: dura lex, sed lex.