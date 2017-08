De reactie van Trump, die twitterpresident, liet niet op zich wachten. “Mijn uitspraak dat in geval van conflict Pyongyang 'fire and fury', vuur en razernij, over zich heen krijgt was nog te zwak. Kim begrijpt alleen harde taal”. Je waant je terug in de oudtestamentische vervloekingen van de Noord-Ierse dominee Ian Paisley, die pek en zwavel en een zware storm zag uitstorten over de goddelozen van Gomorra en Rome, of in de betere scenes van Pulp Fiction (Ezekiël 25:17). Het stelt waarnemers allesbehalve gerust.

Clio Chang schreef in de New Republic: “Trump’s erraticism poses a litany of dangers, with the possibility of nuclear holocaust being at the top” (Trumps dwalingen roepen een lijst van gevaren op met bovenaan een atoomholocaust).