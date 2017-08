De overheid en de netbeheerders weten natuurlijk ook dat ze niet kunnen rekenen op de vrijwillige medewerking van de burger tenzij die daarvoor beloond wordt. Belonen kan met een nieuw type stroomcontract maar daarvoor zijn eerst andere elektriciteitsmeters nodig. De Vlaamse regering wil vanaf 2019 de digitale meters uitrollen. De installatie van digitale meters gebeurt onder andere eerst bij wie zonnepanelen heeft. Als de klant een extra module laat installeren die de gegevens over verbruik en injectie constant registreert, zullen de stroomleveranciers hem lagere tarieven kunnen aanrekenen als hij zijn eigen stroom verbruikt of stroom verbruikt terwijl de productie hoger is dan de vraag.

De Vlaamse overheid kan nog meer doen. In de donkerste maanden van het jaar is er veel minder zonnestroom. Daarom zijn er maatregelen nodig die het stroomverbruik in de winter doen dalen. De overheid kan bijvoorbeeld de vervanging van elektrische verwarming in woningen extra stimuleren. Want een elektrische auto kan wel 100 000 kilometer rijden met de stroom die nodig is om één oudere woning in de winter elektrisch te verwarmen.