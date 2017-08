Vrijdagavond, een zwoel zomers weekend gaat van start. In het appartement zit de hitte ons te dicht op de huid, daarom vluchten we naar buiten en eten we een pizza op een terras. Terwijl ik twijfel of ik nu eerst het pizzakwartje met champignons dan wel dat met artisjok ga verorberen, kondigt de dame achter me met veel bravoure aan dat ze een roddel heeft. Instinctmatig spits ik mijn oren, maar de roddel zelf hoor ik helaas niet want na de grootse aankondiging praat ze binnensmonds verder. Haar achterklap is enkel bestemd voor haar tafelgenoten. Wat later schieten de decibels opnieuw de hoogte in: “Kijk daar, zie je die lopen. Je ziet dat toch meteen, dat is een janet.”

Aanvankelijk weet ik niet goed of ik haar goed verstaan heb. Vertwijfeld kijk ik voor me uit en ik vermoed dat haar gezelschap dat ook deed want de vrouw herhaalt haar opmerking: “Zie nu hoe hij daar staat, tussen al die meisjes, da’s toch overduidelijk een janet.” Mijn ogen dwalen af naar de straat waar ik een groep jongeren zie; een zestal meisjes en een ‘dertien in een dozijn’-jongen. Met zijn jeans, wit T-shirt en dito sneakers zou hij niet opvallen ware het niet dat hij de enige jongen in de groep is.

Ik begrijp het vonnis van de vrouw niet. Wat ziet zij dat ik niet zie? Waar baseert ze zich op? Haar buikgevoel? Het feit dat hij ‘zijn meisie’ niet ostentatief met een hand op haar bips tegen zich aantrekt om aan de buitenwereld te tonen dat ze zijn eigendom is? En vooral: waarom vindt die vrouw het nodig om dat verdict luidkeels te uiten op een overvol terras? Doet ze het uit onwetendheid of schuilt er meer achter? Ik wil reageren maar doe het niet. Omdat ik niet weet hoe ik gepast moet reageren. Omdat ik geen scène in het openbaar wil maken. En toch raakt haar meedogenloos vonnis me, want ik ben zelf een ‘janet’.