De VS hebben ‘slechts’ 28.000 soldaten in Zuid-Korea. Daarnaast hebben ze momenteel twee vliegdekschepen in de regio, met op elk een 55-tal gevechtsvliegtuigen. Verder zijn er een tiental andere Amerikaanse oorlogsbodems met kruisraketten en andere langeafstandsmissiles in de buurt. Het Zuid-Koreaanse leger telt ongeveer 660.000 militairen; het is echter duidelijk beter uitgerust dan het Noord-Koreaanse. Vooral de luchtmacht is aanzienlijk moderner en sterker dan deze van de buur in het Noorden.

Noord-Korea beschikt daarentegen over de grootste artilleriestrijdmacht ter wereld met 10.000 vuurmonden. De bulk hiervan is ontplooid langs de grens tussen de beide Korea’s. In het geval van een Amerikaanse preventieve aanval valt het daarom te verwachten dat Pyongyang deze zal counteren met een massale inzet van zijn artillerie. Cruciaal hierbij is dat de Zuid-Koreaanse hoofdstad binnen de reikwijdte ligt van een groot deel van deze artilleriemassa.

De dodentol en de schade in de regio van Seoel zullen enorm zijn; de ramingen lopen op tot 150.000 doden binnen de eerste 48 uur. Ook al omdat Noord-Korea over grote voorraden aan chemische (mosterdgas, zenuwgassen) en biologische wapens (cholera, pest, tyfus, gele koorts, pokken) beschikt.